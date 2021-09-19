Свыше 200 тысяч москвичей проголосовали на дому на выборах в Государственную думу

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Более 200 тысяч жителей столицы проголосовали на дому на выборах в Государственную думу восьмого созыва. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению Алексей Венедиктов, передает ТАСС.

Также в Общественном штабе заявили, что серьезных нарушений в дни голосования на выборах в Госдуму в Москве не было зафиксировано. Примечательно, что наблюдатели не зарегистрировали серьезных ошибок ни в электронном, ни в очном голосовании.

В воскресенье вечером, 19 сентября, председатель Территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил, что прием бюллетеней в онлайн-формате завершили 19 сентября в 20:15 по местному времени.

В настоящий момент ключ шифрования на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) соединили в Москве. После этого специалисты начали расшифровывать голоса на выборах в Государственную думу восьмого созыва.

В Москве явка на электронное голосование в ходе проведения выборов в Государственную думу восьмого созыва составила 96,5 процента.