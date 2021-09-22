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Московский «Динамо» всухую обыграл ставропольскую команду в матче Кубка России

Полина Долганова

Спорт
Московский «Динамо» всухую обыграл ставропольскую команду в матче Кубка России
Фото: twitter.com/fcdynamo

Столичный футбольный клуб «Динамо» одержал победу над ставропольской одноименной командой в матче второго тура группового этапа Бетсити — Кубка России. Об этом стало известно в среду, 22 сентября.

Матч проходил в Ставрополе и завершился с результатом 6:0 в пользу москвичей.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Пермском университете.

Первый год на 11-й минуте игры оформил полузащитник Дмитрий Скопинцев. Голами также отличились Денис Макаров на 28-й минуте, Константин Тюкавин на 35-й, Даниил Фомин на 46-й, Ярослав Гладышев на 71-й и Сильвестр Игбун на 83-й, передает «ОСН».

До этого футболисты московского ЦСКА одержали победу над столичным «Спартаком» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в понедельник, 20 сентября. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 1:0. Единственным голом отличился нападающий армейцев Антон Заболотный на 82-й минуте. Спустя десять минут игрок был удален с поля после получения второй желтой карточки.

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