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Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19

Дарья Чентаева

Общество
Китайские ученые выдвинули новую версию происхождения COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Китайские ученые заявили, что COVID-19 мог распространиться в Соединенных Штатах еще в сентябре 2019 года. Это означает, что, возможно, опасный вирус появился за несколько месяцев до того, как он был обнаружен в Китае. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на ChinaXiv.

Эксперты пришли к такому выводу при помощи математической модели, согласно которой первый случай заражения COVID-19 в США мог произойти с августа по октябрь позапрошлого года. При этом официально в стране объявили о первом случае только через четыре месяца — в январе 2020-го, передает ОСН.

Ранее профессор вирусологии Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал причины быстрого распространение дельта-штамма COVID-19. Сейчас он распространяется в России, в странах Европы и Соединенных Штатах. Ученый подчеркнул, что этот штамм наиболее быстро распространяется и является самым заразным, поэтому вакцинироваться по-прежнему очень важно.

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