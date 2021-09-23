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Зеленский обозначил сроки проведения грядущей встречи с Путиным

Иван Юминов

Политика
Зеленский обозначил сроки проведения грядущей встречи с Путиным
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, когда тот будет готов.

— Когда он будет готов, — приводит слова главы государства РИА Новости.

12 сентября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным, но на встрече нужно будет обсудить вопрос «оккупированных территорий».

На саммите должен стоять вопрос о якобы «оккупации» Россией части территории Украины, подчеркнул он. Разговор и контакты по поводу встречи «поддерживаются на каком-то уровне», но Россия не хочет выносить на повестку дня «этот самый главный вопрос», заключил Никифоров.

7 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть включена в повестку переговоров Зеленского и Путина. Он добавил, что Москва «торгуется» о темах переговоров во время встречи президентов.

При этом дипломат подчеркнул, что Киев с помощью саммита «Крымская платформа» показал, что «никогда не забудет про полуостров».

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