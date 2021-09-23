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ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии в любое время года

Иван Юминов

Экономика
ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии в любое время года
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Повышение пенсии в связи с увольнением с работы, достижением 80 лет или приобретением стажа на Севере не привязаны к фиксированным датам в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

— Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста, — говорится в сообщении.

Данной категории граждан, как уточнили в фонде, автоматически устанавливают надбавку по имеющимся данным. Аналогичной привязки к фиксированной дате нет и для работающих пенсионеров при появлении у них нового стажа на Севере.

В таком случается потребуется подать заявление с подтверждающими документами. Выплаты будут пересчитаны с нового месяца, отмечается на сайте ПФР.

22 сентября глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что индексация страховых пенсий в 2022 году в России составит 5,9 процента. Планируемая в следующем году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета на уровне 5,9 процента, добавил он.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера, таким образом, составит в 2022 году 18 521 рубль. При этом в 2023-м он достигнет суммы 19 477 рублей, а в 2024 году — 20 469 рублей, заключил министр.

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