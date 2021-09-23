Чехия обратилась к России за правовой поддержкой по взрывам во Врбетице

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Расследование взрывов во Врбетице затрагивает несколько европейских стран, просьба о правовой поддержке была направлена и в Россию. Об этом заявил надзирающий прокурор Чехии Мартин Малуш в четверг, 23 сентября.

— Сейчас мы постепенно получаем и анализируем те результаты правовой поддержки, которые мы уже получили, и ожидаем следующие. Естественно, просьба о правовой поддержке была направлена и в Россию, — рассказал он.

Ведомство, по его словам, продолжает работать с проверкой версии, что взрывы были инициированы устройством-приманкой. Его на складах якобы разместили лица, работающие в интересах ГРУ, добавил прокурор.

Краевая прокуратура Брно не в состоянии оценить, как долго будет продолжаться расследование дела, приводит слова Малуша РИА Новости.

При этом пражское издание Denik N со ссылкой на высокопоставленный источник, ознакомленный с расследованием, сообщило, что Россия отказала в юридической помощи по этому делу.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.