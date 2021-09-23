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Лифты для маломобильных граждан запустили на Братеевском мосту в Москве

Виктория Сикерина

Город
Лифты для маломобильных граждан запустили на Братеевском мосту в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Братеевский мост Карта всех событий

Эксплуатация современных лифтов для маломобильных граждан началась на Братеевском мосту в столице. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что установкой лифтов занимались специалисты московского комплекса городского хозяйства.

— Специалисты комплекса городского хозяйства построили четыре лифтовые шахты, оборудованные кабинами для перемещения пассажиров с одного уровня моста на другой. Лифты расположены рядом с лестничными сходами с обеих сторон сооружения. Грузоподъемность каждого — до одной тысяч килограммов, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что подходы к лифтам оборудовали пандусами с электроподогревом. Такая же функция предусмотрена на площадках перед лифтами и в системе вентиляции.

Заместитель мэра столицы подчеркнул, что в самих лифтовых кабинах специалисты установили системы видеонаблюдения.

— Работа лифтов круглосуточно находится под контролем диспетчеров, в случае возникновения внештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада, — заключил Петр Бирюков.

В среду, 22 сентября, заммэра Москвы рассказал, что около 130 деревьев и более 500 кустарников появятся в благоустроенном парке Декабрьского восстания в Москве осенью текущего года.

Петр Бирюков подытожил, что в этом году в Пресненском районе города провели комплексное благоустройство.

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