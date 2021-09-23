Более 100 тысяч телемедицинских консультаций провели в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 100 тысяч телемедицинских консультаций провели врачи для посетителей павильонов «Здоровая Москва». Об этом рассказала в четверг, 23 сентября, руководитель центра телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Мариам Пахуридзе.

По ее словам, проверки здоровья с помощью телемедицины позволяют быстрее выявлять серьезные заболевания.

— Широкое применение удаленных консультаций и медицинского контроля за состоянием пациентов без непосредственного визита к врачу у нас вошло в практику в период пандемии, — пояснила Мариам Пахуридзе.

Она добавила, что в рамках оказания такого формата консультаций врач телемедицинского центра связывается с пациентом по телефону и объясняет ему все необходимое. Кроме того, медики дистанционно выписывают направления на необходимые обследования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Павильоны «Здоровая Москва» будут открыты в столичных парках до конца сентября. Они принимают посетителей с 08:00 до 20:00. Желающему пройти бесплатное обследование нужно иметь при себе паспорт и московский полис ОМС. В павильонах также можно сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции.

Диспансеризацию прошли уже более 200 тысяч горожан, большинство из них — люди трудоспособного возраста. Самыми распространенными выявленными заболеваниями стали болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лидером среди отклонений у москвичей оказались повышение массы тела и увеличение окружности талии.