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Умерла советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова

Анастасия Колоскова

Общество
Умерла советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова
Фото: Театр Якуба Коласа

Советская и белорусская актриса Валентина Петрачкова скончалась на 83-м году жизни в Витебске. Об этом сообщила пресс-служба театра имени Якуба Коласа, в котором она служила более 50 лет.

— В театр пришла грустная весть. 20 сентября на 83-м году жизни от нас ушла в другой мир заслуженная артистка Республики Беларусь, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова, —цитирует сообщение театра портал «360».

Петрачкова играла на сцене театра с 1958 года, исполнив порядка 200 ролей. В кино актриса дебютировала в 1981 году в летне «Люди в болоте». Зрители запомнили ее по фильмам «Будулай, которого не ждут», «В августе 44-го», «Знак беды».

Прощание с Петрачковой состоится 23 сентября. Актрису похоронят в деревне Мерзляково на Витебщине.

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