Затяжной дождь очистил воздух в столице

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Дождь, который практически не прекращается в Москве с воскресенья, положительно отразился на качестве воздуха. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По данным экологического мониторинга, после ливня, который продолжался с вечера воскресенья до конца среды, зафиксировано снижение концентрации загрязняющих веществ (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы) в столичном воздухе в 1,2–2 раза, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В ведомстве отметили, что в четверг осадки в столице сохранятся. Температура воздуха прогреется до плюс 9–11 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что повышение температуры до плюс 10–12 градусов начнется в центре Европейской России в четверг, 23 сентября.

Погода, по словам синоптика, будет близкой к норме, но останется облачной и с небольшими дождями. Грядущее потепление нельзя назвать бабьим летом, так как оно не будет сопровождаться солнцем, добавил метеоролог.