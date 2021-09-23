Александр Прохоров рассказал о новой мере поддержки промышленников, выходящих на внешний рынок

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром объявил о старте приема заявок на получение государственной поддержки для компенсации части затрат, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и омологацией продукции для внешних рынков. Комментарий по этому поводу дал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, компенсация затрат экспортеров на НИОКР станет значительной помощью для московских промышленников, которые планируют выйти на новые рынки.

— Москва — не только один из главных производственных регионов России, но и мозговой центр промышленности. Каждое пятое предприятие страны полного цикла, то есть выполняющее все виды работ — от разработки до выпуска готового продукта, располагается в столице. Кроме того, каждый третий российский ученый трудится на московских заводах и в НИИ, — рассказал руководитель департамента.

Александр Прохоров отметил, что новая мера поддержки также положительно отразится на общих объемах несырьевого неэнергетического экспорта региона. Он напомнил, что нацпроект «Международная кооперация и экспорт» поставил перед страной амбициозную задачу: увеличить годовой общероссийский объем несырьевого неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов США.

— У каждого региона свои задачи, и Москва успешно с ними справляется. Например, в 2020 году план по промышленному экспорту город выполнил на 154,3 процента, а по экспорту продукции АПК — на 118,8 процента, — уточнил глава ведомства.

По его словам, такие результаты были достигнуты благодаря существующим мерам поддержки для экспортеров.

— Так, центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК. Специалисты центра анализируют целевые рынки для производителей, определяют наиболее эффективную экспортную стратегию, — рассказал Александр Прохоров, добавив, что «Моспром» также занимается организацией бизнес-миссий и коллективных стендов на международных выставках.

За первые шесть месяцев текущего года инвесторы вложили в столичную экономику 1,4 триллиона рублей, что почти на 21 процент больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, городские власти создают оптимальные условия для развития бизнеса, а столичные компании продолжают вкладывать средства в экономику и развитие города, несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия.