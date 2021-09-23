Народный календарь. Почему женщинам нельзя красить губы 24 сентября

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24 сентября Православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Представительницам слабого пола запрещается в этот день красить губы. Наши предки говорили, что, если не придерживаться этого запрета, дама может сильно заболеть.

Чтобы в будущем вам сопутствовал успех, в этот день нужно надеть одежду золотого цвета. Чтобы брак был счастливым, молодой семье в этот день нужно съесть блюдо из капусты. На Федору не стоит мыть голову, иначе будет сопутствовать неудача.

Приметы погоды:

Сильные всходы озимых — к хорошему урожаю в следующем году.

Пчелы летают — зима поздно наступит.

Праздники:

Международный день караванщика

Ежегодно 24 сентября отмечается интересный профессиональный праздник — Международный день караванщика. Его отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи кораблей эскорта.

Этот профессиональный праздник учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций (International Cargo Handling Co-ordination Association, ICHCA).

День незапланированных безумств

История праздника неизвестна, но многие предполагают, что его придумали люди, чтобы оправдать свое безрассудное поведение. Ведь именно в этот день можно стать тем, кем не осмелишься быть в реальной жизни, совершить то, что обычно нельзя считать нормальным поступком, перевернуть все с ног на голову и стать победителем.

Традиционно в такой праздник самые безумные желания людей начинают претворяться в жизнь: прыжки с парашютом, тарзанкой (свободное падение) и полеты на дельтапланах и воздушных шарах, подледное плавание и купание с акулами, прыжки по каньонам, бега с быками и родео, а также многое другое — ведь порог безумства у всех разный. В этот день не надо надевать маски и играть свою утвержденную роль, а стоит пойти на авантюру и сделать нечто спонтанное.

День системного аналитика

Многие думают, что системные аналитики работают в области разрешения неполадок в сети, анализируют сложившуюся ситуацию и выдают заключение. Однако на самом деле эти специалисты заняты в информационно-технологических кругах. Они осуществляют деятельность не только в технической области, но и в ее организационном вопросе. Итог их работы — техническое задание или спецификация на определенную программу или информационно-технологическую систему, а также аналитический отчет. Именно специалистам, которые осуществляют проверку системы на вопрос ее совпадения с требованиями и интересами заказчика, посвящен этот профессиональный праздник.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему женщинам нельзя красить губы 24 сентября

События:

Состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи

Официальное открытие Парижской фондовой биржи состоялось 24 сентября 1724 года. Она была создана согласно Декрету Королевского государственного совета. Здесь совершали сделки агенты по обмену, но деятельность их мало соответствовала принципам биржевой торговли (прежде всего, отсутствовал механизм гласного объявления цен).

В 1986 году на Парижской бирже была установлена электронная торговая система, а голосовой аукцион по акциям и облигациям был вскоре полностью прекращен. Затем закрылись залы и на провинциальных биржах: их бумаги были переведены в торговую систему Парижской биржи, которая в конце 1990-х годов выступила инициатором объединения крупных европейских бирж. В 2000 году, объединившись, Парижская, Амстердамская и Брюссельская биржи образовали Euronext NV, которая на данный момент является второй по величине биржей в Европе после Лондонской фондовой биржи.

В США на воду спущен первый в мире атомный авианосец

Авианосец под названием Enterprise, проект CVN-65, был заложен в феврале 1958 года, а спущен на воду 24 сентября 1960 года.

В 1964 году авианосец был вовлечен в длительную вьетнамскую войну, в ходе которой корабль восемь раз выходил на боевую службу, а в феврале 1969 года был сильно поврежден взрывом ракеты, в результате которого погибли 27 и были ранены 344 моряка. После проведенного восстановления в 1974 году авианосец оснастили истребителями F–14 «Томкэт».

В Лондоне на Бейкер-стрит открыт памятник Шерлоку Холмсу

В Лондоне памятник самому известному в мире сыщику и детективу Шерлоку Холмсу был открыт 24 сентября 1999 года у станции метро на Бейкер-стрит. Холмс предстал задумчиво глядящим вдаль, одетым по дождливой лондонской погоде в длинный плащ, шляпу с небольшими полями и с трубкой в правой руке. Автором трехметрового бронзового памятника стал известный английский скульптор Джон Даблдей.

В апреле 2007 года памятник великому детективу работы Андрея Орлова открылся на Смоленской набережной в Москве возле посольства Великобритании. Это был первый памятник, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон изображены вместе. В скульптурах угадываются лица актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, исполнявших в свое время роли этих героев Конана Дойля.

Родились:

1896 — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1911 — Константин Черненко, советский партийный и государственный деятель, в 1984–1985 гг. — Генеральный секретарь ЦК КПСС.

1945 — Лариса Рубальская, советская и российская поэтесса, автор текстов песен.

Именины отмечают: Николай, Роман, Дмитрий, Сергей, Лев, Евдокия, Ия, Герман, Петр, Карп.