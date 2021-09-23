Еще 21 438 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В 85 регионах России выявили 21 438 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 23 сентября.
При этом 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Фото: Стопкоронавирус.рф
По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 3445 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Стопкоронавирус.рф
За последние сутки в стране также было зафиксировано 820 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 16 567 пациентов.
В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.
Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.
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