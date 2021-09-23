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Мобильный телефон похитили у девушки во дворе дома на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мобильный телефон похитили у девушки во дворе дома на севере Москвы
Фото: Pexels
Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Девушка стала жертвой уличного грабителя, который выхватил из ее рук мобильный телефон во дворе жилого дома на Ленинградском шоссе. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по САО.

Москвичка рассказала, что возвращаясь вечером домой, она заметила, что ее преследует незнакомый мужчина. Когда она достала из кармана телефон, он неожиданно подбежал к ней и выхватил из рук гаджет, а затем толкнул ее и скрылся.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемого на территории Московской области. Им оказался 29-летний приезжий, который ранее уже был судим. Стражи порядка изъяли у него мобильный телефон и вернули владелице.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Видео: пресс-служба САО

21 сентября представитель Линейного отдела МВД России капитан полиции Александра Маклакова сообщила, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу смартфона на станции метро «Киевская». Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний житель Астраханской области. Он признался в содеянном.

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