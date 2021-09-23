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Андрей Бочкарев заявил, что станция «Марьина Роща» БКЛ метро готова на 71 процент

Анастасия Волоснова

Город
Андрей Бочкарев заявил, что станция «Марьина Роща» БКЛ метро готова на 71 процент
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Готовность станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет более 71 процента. Об этом рассказал в четверг, 23 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, данная станция станет самой глубокой на БКЛ, так как ее глубина составит 70 метров. В настоящее время строители ведут устройство основных конструкций и горнопроходческие работы.

— В наземном вестибюле монолитные работы уже завершены, выполнена большая часть наружной отделки, на 34 процента завершены архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, в служебных помещениях ведется монтаж внутренних инженерных систем, — пояснил Андрей Бочкарев.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заявил, что строительство станции БКЛ «Сокольники» завершилось на 72 процента.

— Продолжаются архитектурно-отделочные работы в вестибюлях и зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки, ведется монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению монолитные работы по сооружению вентиляционного канала и пешеходных выходов, — отметил Юрий Кравцов.

При этом готовность станции БКЛ «Рижская» составляет 62 процента.

До этого Бочкарев заявил, что для водителей открыто 65 процентов участков системы хордовых магистралей в столице. Создание хордовой системы скоростных магистралей — главный мегапроект развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Хорды соединят периферийные области города и позволят снизить общую нагрузку на улично-дорожную сеть в центре, а также на МКАД и ТТК. По расчетам специалистов, хордовая система на 20 процентов эффективнее замкнутой кольцевой.

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