Исторический музей открывает цикл вечерних экскурсий

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный исторический музей с 25 сентября открывает цикл вечерних экскурсий.

Тема первой экскурсии — «Реликвии XVIII века: от Петра Великого до Павла I». Ее участники услышат о бурной эпохе Петра I, перипетиях дворцовых переворотов, «просвещенном веке» Екатерины II и кратком трагическом царствовании Павла I.

В пятницу, 1 октября, посетители музея смогут стать участниками экскурсии «От царства к империи», которая познакомит с памятниками истории Российского государства XVI–XVIII веков, хранящимися в музее.

Обзорная экскурсия «Исторические шедевры «золотой кладовой» пройдет 9 октября. На выставке, открытой к 100-летнему юбилею фонда драгоценных металлов, представлено более 800 экспонатов из особой кладовой музея. Это разнообразные по формам, происхождению и назначению памятники разных эпох и народов, созданные из золота или украшенные им. Представленные раритеты удивляют и радуют красотой, мастерством и фантазией их создателей.

Заключительная экскурсия цикла — «Сокровища древности и Средневековья» — состоится 16 октября. Она познакомит участников с уникальными памятниками, составляющими гордость отечественной истории и культуры: редкими рукописными книгами и письмами на бересте, кладами с драгоценными украшениями княжеской и боярской знати, личными вещами русских правителей.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.