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Спасатели освободили детей из запертой квартиры в ТиНАО

Виктория Сикерина

Происшествия
Спасатели освободили детей из запертой квартиры в ТиНАО
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
Россия, Москва, поселение Рязановское, посёлок Ерино Карта всех событий

Спасатели Московского авиацентра освободили детей из запертой квартиры в поселке Ерино в ТиНАО. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города (ГОЧСиПБ).

В ведомстве отметили, что дети оказались запертыми в квартире жилого дома. Мама мальчиков семи и двух с половиной лет вышла из квартиры, после чего входная дверь захлопнулась.

— По прибытии мы аккуратно вскрыли дверь с помощью специального инструмента и освободили малышей, — рассказал один из спасателей ГОЧСиПБ Дмитрий Гришаев.

В пресс-службе добавили, что дополнительная медицинская помощь детям не потребовалась.

В четверг, 23 сентября, экстренные службы рассказали «Вечерней Москве», что в подвале пятиэтажного учебного здания в Басманном районе Москвы произошло задымление.

В результате происшествия из здания эвакуировались около ста человек. В доме, где произошло задымление, находятся факультеты Высшей школы экономики.

После стало известно, что в подвале, где идет реконструкция, загорелся строительный мусор.

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