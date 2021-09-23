Следственный отдел начал расследование убийства женщины бывшим свекром в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, 2-я Владимирская улица Карта всех событий

Перовский межрайонный следственный отдел по Восточному административному округу (ВАО) столицы в настоящий момент расследует уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении убийства. Об этом в четверг, 23 сентября, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Следствие предполагает, что вечером 21 сентября текущего года мужчина пришел в квартиру жилого дома на Второй Владимирской улице в Москве и ожидал там бывшую невестку. Когда она зашла в жилое помещение и увидела родственника, выбежала на лестничную площадку.

В результате мужчина догнал женщину в подъезде и произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После этого сотрудники оперативно задержали преступника. Он полностью сознался в содеянном и объяснил следствию, что имел неприязненные отношения с бывшей невесткой из-за развода с его сыном.

В настоящий момент следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении под стражу 66-летнего мужчины. Также сейчас собираются и закрепляются необходимые доказательства.

Ранее стало известно, что совершивший преступление мужчина не хотел убивать бывшую родственницу, а планировал только припугнуть ее. Также экстренные службы рассказали «ВМ», что он имел разрешение на хранение и ношение оружия, а также охотничий билет.