Злоумышленник попытался угнать мотоцикл в центре Москвы

Фото: МВД

Россия, Москва, Костомаровский переулок Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в центре столицы подозреваемого в попытке угона мотоцикла. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в Костомаровском переулке. Мужчина присмотрел припаркованный мотоцикл, подошел к нему и, сняв с подножки, покатил его в сторону.

В какой-то момент мужчина не справился с управлением и уронил средство передвижения. Его владелец увидел происходящее из окна соседнего офиса и вызвал полицию.

Прибывшие сотрудники задержали злоумышленника. Полицейские установили, что им оказался ранее судимый 32-летний житель Московской области.

По словам потерпевшего, стоимость такого мотоцикла составляет свыше 500 тысяч рублей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Во вторник, 21 сентября, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала «Вечерней Москве», что подмосковные сотрудники уголовного розыска задержали в Подольске двоих мужчин из стран ближнего зарубежья, которые подозреваются в угоне дорогостоящего автомобиля.

Полицейские установили, что мужчины ночью при помощи специального оборудования вскрыли замок и запустили двигатель иномарки, которая находилась на неохраняемой парковке возле одного из домов в поселке Быково.