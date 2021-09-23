Эксперт рассказал, как самому переделать автомобиль в беспилотник

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Собрать беспилотный автомобиль в гараже, а точнее, переделать обычный в такой, можно. Но для этого нужно обладать определенными способностями. Правда, сертифицировать такое творение будет сложно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин.

По его словам, переделать автомобиль может человек, который обладает квалификацией сборщика.

— Например, есть одна фирма в Англии, она очень деликатно обходит вопрос, каким именно образом у нее получилось собственное мобильное зарядное устройство. В то время как другие фирмы пишут: «Мы спроектировали и сделали», эта использует странные, обтекаемые слова. Позже выяснилось: фирма обладает слесарно-механическими компетенциями, но не имеет ни конструкторского бюро, ни инженеров-конструкторов, ни производственных мощностей. Поэтому сама она ничего не может создать. А вот собрать — может. Купили необходимые компоненты и из них сделали зарядное устройство для собственных нужд. Думаю, в таком ключе можно собрать и беспилотник, — сказал эксперт.

Правда, такую технологическую переделку сложно будет сертифицировать. Пилипишин подчеркнул, что беспилотник — это все же «не гаражное творчество».

— Серьезные компании работают над этой темой, собирая лучших специалистов, и то до сих пор еще не все могут похвастаться достойными результатами, — заключил собеседник «ВМ».