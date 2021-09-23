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Детскую поликлинику с травмпунктом построят в районе Бирюлево Восточное

Дарья Чентаева

Общество
Детскую поликлинику с травмпунктом построят в районе Бирюлево Восточное
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Детскую поликлинику на 320 посещений с травматологическим пунктом построят в следующем году в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Кунцево по адресу улица Лебедянская, владение 33, в следующем году построят детскую поликлинику на 320 посещений в смену. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — отметил Загрутдинов.

Строительство пройдет согласно новым стандартам оснащения поликлиник «Московский стандарт +».

Фасады здания будут сконструированы из стеклофибробетона, панели двух типов — рельефные и гладкие. Цветовая гамма фасадов будет соответствовать стандарту столичных поликлиник. Козырек и стены будут салатовыми, также этим оттенком будут окрашены некоторые окна центрального фасада. Оригинальное оформление коснется интерьера внутри зданий: стоек регистрации, вывесок, указателей, зон ожидания, кабинетов врачей. В ходе работ все продумано до мельчайших деталей. Установлена навигация и подача информации.

На первом этаже разместятся травмпункт, а также вестибюль и зона приема анализов. На втором этаже будут располагаться педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и профилактические зоны. Третий этаж отведен для врачей и кабинетов лучевой и функциональной диагностики. Четвертый — для клинико-диагностической лаборатории и отделения реабилитации. На пятом этаже будут находиться административные помещения.

Для детей на всех этажах оборудуют зоны комфортного ожидания и игровые.

Для работы поликлиники будет предоставлено более 700 единиц современного оборудования.

— Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции, — отметил Рафик Загрутдинов.

Вход в медицинское учреждение с детьми, имеющими симптомы инфекционных заболеваний, будет производиться через приемно-смотровой бокс, оборудованный для приема детей-инвалидов на колясках.

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