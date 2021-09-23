СК начал проверку после инцидента с курьером, сбившим коляску с ребенком в Москве

Фото: СК РФ

22/25, Елецкая улица, Москва, Россия Карта всех событий

Следственный комитет организовал доследственную проверку после инцидента с курьером, сбившим коляску в Москве. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В настоящий момент следствие устанавливает причины и обстоятельства происшествия. После этого органы примут процессуальное решение.

В четверг, 23 сентября, велокурьер в Москве наехал на коляску с ребенком. Вероятнее всего, он не успел затормозить на мокрой дороге. В результате столкновения с велосипедистом коляска с ребенком перевернулась. Мать ребенка сразу же бросилась в драку. Чуть позднее прохожие помогли поставить коляску обратно на колеса.

В пресс-службе ГУ МВД по городу рассказали, что пострадавший от столкновения с курьером на велосипеде ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Совершившего наезд курьера полицейские доставили в ОВД.

Также в четверг, 23 сентября, на пересечении улицы Генерала Белова и Орехового бульвара произошло еще одно ДТП с участием несовершеннолетнего. При столкновении автомобиля скорой медицинской помощи и кроссовера травмы получила 16-летняя пассажирка скорой.