Рафик Загрутдинов сообщил о начале работ по отделке тоннеля съезда с Киевского шоссе

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

В Москве приступили к отделке тоннеля съезда с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По словам главы строительства, в настоящее время продолжаются монолитно-бетонные работы, отделка гранитом, декоративными панелями, проводится монтаж инженерных коммуникаций тоннеля.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина были возведены ряд объектов улично-дорожной сети для более удобного транспортного обслуживания территории ТПУ «Саларьево», — сообщил Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ тоннеля запланировано строительство правоповоротного съезда с устройством путепровода тоннельного типа с Киевского шоссе на улицу Адмирала Корнилова, бокового проезда Киевского шоссе, левоповоротного съезда от метро «Румянцево» на Киевское шоссе, левоповоротного съезда с Родниковой улицы на боковой проезд Киевского шоссе. А также строительство сети дождевой канализации, переустройство водопровода, сети связи, электрических сетей и высоковольтных линий электропередачи.

Отмечается, что на прилегающих территориях будет проведен комплекс работ по благоустройству.