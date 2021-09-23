Подозреваемого в хранении боеприпасов задержали на юго-востоке Москвы

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Столичные сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении боевых патронов. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

По словам представителя ведомства, в результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции в квартире 44-летнего жителя Москвы были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с патронами.

Позже исследование установило, что найденные патроны относят к пригодным для выстрелов из спортивного и охотничьего короткоствольного оружия.

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Злоумышленника отпустили под подписку о невыезде.

В начале августа полицейские задержали 72-летнего жителя Москвы, в квартире которого обнаружили огнестрельное оружие кустарного производства и боеприпасы.

У злоумышленника обнаружили два самодельных пистолета, ракетницу, металлическую трубку с нарезами внутри и 105 патронов. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело.