«Жестоко изуродована»: Линда Евангелиста объяснила, почему перестала сниматься

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Канадская супермодель Линда Евангелиста заявила, что оказалась «изуродована» в результате неудачной косметической процедуры. Исправить полученные увечья не удалось.

— Тем, кто интересовался, почему я не работаю, тогда как карьера моих сверстниц идет в гору: причина в том, что я была жестоко изуродована из-за процедуры кулскалптинга (вид криогенной липосакции — прим. «ВМ»), которая привела к результату, противоположному тому, который был обещан. Она увеличила, а не уменьшила число жировых клеток, и я осталась навсегда обезображенной даже после двух болезненных и неудачных восстановительных пластических операций, — рассказала своим подписчикам Евангелиста в Instagram.

56-летняя супермодель добавила, что после процедуры у нее возник побочный эффект и случилась парадоксальная жировая гиперплазия (ПЖГ), в ходе которой жировая ткань не уменьшалась, а, наоборот, увеличивалась.

— ПЖГ не только уничтожила мой источник существования, но и ввергла меня в цикл глубокой депрессии, тяжелой печали и в глубины самоуничижения. В процессе я стала затворницей, — поделилась Евангелиста.

Также она отметила, что хочет подать в суд на компанию, которая недобросовестно провела процедуру.

Линда Евангелиста начала свою карьеру в 1980-х, а в 1990-е годы была одной из самых популярных топ-моделей.