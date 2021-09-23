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Врачи рассказали, как по ногам определить опасный уровень холестерина

Дарья Чентаева

Общество
Врачи рассказали, как по ногам определить опасный уровень холестерина
Фото: https://pixabay.com/ru/

На уровень холестерина в крови, который в несколько раз превышает свою норму, указывает заметное замедление роста ногтей на ногах. Об этом сообщили врачи медицинской клиники Mayo Clinic, передает газета Daily Express.

По словам врачей, это происходит потому, что холестерин сужает сосуды и ограничивает кровоток, из-за этого после каких-либо физических активностей человек может почувствовать судороги в икроножных мышцах.

Кроме того, еще одним признаком проблем с артериями служит онемение в ногах. У людей с повышенным холестерином чаще мерзнут голени и стопы, а также выпадают волосы.

Не стоит забывать, что избыточный холестерин закупоривает сосуды и увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Это грозит развитием инсульта или сердечного приступа. Чтобы избежать таких осложнений, врачи советуют заниматься физическими упражнениями и придерживаться диеты с большим содержанием ненасыщенных жиров.

Ранее врач из Англии Дебора Ли назвала три продукта, которые помогают быстро снизить уровень холестерина в крови и, как следствие, снизить риск возникновения болезней сердца и сосудов.

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