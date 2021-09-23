Российский врач допустил обязательную вакцинацию младенцев от COVID-19

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В ближайшем будущем вакцину от коронавируса, которую разрабатывают для детей и подростков, могут адаптировать под новорожденных. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

По его словам, эта вакцина «станет обязательной», ее включат в календарь профилактических прививок для младенцев наряду с БЦЖ (вакцина против туберкулеза — прим. «ВМ»), препаратами против вирусного гепатита, столбняка, коклюша и другими. Новорожденным, как предположил педиатр, будут вводить препарат, который разработают на основе векторной серии «Спутник V». Он будет отличаться от взрослой и подростковой дозировкой, а также сроком выработки иммунитета.

— В связи с тем, что у маленьких детей иммунитет более гибкий, выработка защиты может начаться у них раньше, чем у людей постарше. К тому же многие исследователи убеждены: после получения полного курса вакцины ревакцинация малышам уже не понадобится, поскольку защита от «короны» будет продолжительной, — сказал медик.

В Минздрав России уже поступил пакет документов на регистрацию вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М» для профилактики коронавирусной инфекции у подростков. Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. В ближайшее время документы направятся на экспертизу. После этого будет принято решение о регистрации препарата.