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МИД РФ предостерег Вашингтон от новых санкций в отношении российских граждан

Михаил Алимов

Политика
МИД РФ предостерег Вашингтон от новых санкций в отношении российских граждан
Фото: МИД РФ

Россия предостерегает США от необдуманных действий в отношении граждан РФ, которые влечет за собой предложение американского Конгресса о введении новых санкций. Об этом в четверг, 23 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего, в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения, — передает ее слова ТАСС.

Она отметила, что с каждым разом становится все сложнее понять, чего ожидать от «энтузиастов» с Капитолийского холма. Пока их изречения не примут форму закона, Захарова считает преждевременным давать по этому поводу комментарии.

23 сентября сообщалось, что комитет по регламенту палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий ввести санкции в отношении 35 россиян. Фигуранты списка, по мнению Вашингтона, якобы причастны к нарушениям прав человека. В списке есть журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмен Роман Абрамович, глава Газпрома Алексей Миллер и другие.

Заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия ответит на новые санкции США.

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