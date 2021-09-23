Специалисты рассказали, кому опасно принимать парацетамол

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Прием парацетамола, известного так же, как «ацетаминофен», может быть опасен для беременных женщин. К такому выводу пришла международная группа медицинских исследователей.

Они проводили эксперименты над животными. Выяснилось, что парацетамол негативно влияет на развитие плода. Из-за его приема наметились нарушения урогенитальной и репродуктивной систем. Страдало и неврологическое развитие будущего детеныша, говорится в исследование, опубликованном журналом Nature Reviews Endocrinology.

Перед употреблением лекарства врачи настоятельно рекомендуют проконсультироваться со специалистом, а лучше всего беременным женщинам употреблять парацетамол как можно реже, передает New Inform.

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