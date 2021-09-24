Синоптики пообещали прохладную и сырую погоду в Москве 24 сентября

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В пятницу, 24 сентября, столичный регион окажется в передней части циклона с центром над Балтикой. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 8-13 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе по-прежнему прохладно и сыро. Атмосферное давление понизится еще на несколько единиц. Содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы, геомагнитный фон неустойчивый.

Нужно позаботиться о своем здоровье, прежде всего людям, остро реагирующим на изменения метеопараметров. Необходимо наладить сон, укрепить иммунитет, пересмотреть режим питания — употреблять больше фруктов, содержащих витамины группы С, В и микроэлементы. Меньше стрессов и больше отдыха и позитива, по возможности соблюдать физическую активность и заниматься спортом. Если погода позволяет, то гулять на воздухе и участвовать в программах активного долголетия.

Синоптик пообещал москвичам «старое бабье лето» на следующей неделе. В столице ожидается солнечная погода с температурой воздуха до плюс 15 градусов.