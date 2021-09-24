Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

«Как похожи!»: Сальма Хайек поделилась редким снимком с дочерью

Юлия Курганова

Общество
«Как похожи!»: Сальма Хайек поделилась редким снимком с дочерью
Фото: Youtube /The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Актриса Сальма Хайек опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с подросшей дочерью Валентиной. Новым снимком артистка поделилась по случаю 14-летия наследницы.

В честь памятной даты звезда написала трогательное поздравление в Сети.

— Моя дорогая девочка, ты — мое все. Пусть будет благословен тот день, когда ты появилась в моей жизни, чтобы осветить ее своим сияющим светом. С днем рождения, Валентина! Благодарю тебя за то, что ты есть, — отметила Хайек.

На совместном фото актриса и именинница на фоне оранжевого заката держатся за руки, соприкасаясь лбами.

«Как похожи!»: Сальма Хайек поделилась редким снимком с дочерьюдочь.jpg / Фото: instagram.com/salmahayek/

Поклонники звезды были особенно рады тому, что Хайек решила поделиться этим снимком, ведь она стремится держать дочь подальше от вспышек фотоаппаратов с самого ее рождения. А фото из своего семейного архива знаменитость тоже показывает редко. Фанаты присоединились к поздравлениям актрисы и отметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.

«Как похожи!»; «Поздравляю вашу прекрасную девочку»; «Красивые»; «С днем рождения, Валентина. Всегда будь счастлива», — оставили комментарии пользователи.

Сальма Хайек рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Она специально набирала вес для образа в фильме «Дом Гуччи», который выйдет на экраны осенью. После съемок ей надо было вернуть себе прежнюю форму. В этом 54-летней актрисе помогла медитация.

Читайте также:
день рождениязвездыдочка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Все мнения
О проекте