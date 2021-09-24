«Как похожи!»: Сальма Хайек поделилась редким снимком с дочерью

Фото: Youtube /The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
Актриса Сальма Хайек опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с подросшей дочерью Валентиной. Новым снимком артистка поделилась по случаю 14-летия наследницы.
В честь памятной даты звезда написала трогательное поздравление в Сети.
— Моя дорогая девочка, ты — мое все. Пусть будет благословен тот день, когда ты появилась в моей жизни, чтобы осветить ее своим сияющим светом. С днем рождения, Валентина! Благодарю тебя за то, что ты есть, — отметила Хайек.
На совместном фото актриса и именинница на фоне оранжевого заката держатся за руки, соприкасаясь лбами.
дочь.jpg / Фото: instagram.com/salmahayek/
Поклонники звезды были особенно рады тому, что Хайек решила поделиться этим снимком, ведь она стремится держать дочь подальше от вспышек фотоаппаратов с самого ее рождения. А фото из своего семейного архива знаменитость тоже показывает редко. Фанаты присоединились к поздравлениям актрисы и отметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.
Сальма Хайек рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Она специально набирала вес для образа в фильме «Дом Гуччи», который выйдет на экраны осенью. После съемок ей надо было вернуть себе прежнюю форму. В этом 54-летней актрисе помогла медитация.
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