«Как похожи!»: Сальма Хайек поделилась редким снимком с дочерью

Фото: Youtube /The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Актриса Сальма Хайек опубликовала на своей странице в соцсети Instagram фото с подросшей дочерью Валентиной. Новым снимком артистка поделилась по случаю 14-летия наследницы.

В честь памятной даты звезда написала трогательное поздравление в Сети.

— Моя дорогая девочка, ты — мое все. Пусть будет благословен тот день, когда ты появилась в моей жизни, чтобы осветить ее своим сияющим светом. С днем рождения, Валентина! Благодарю тебя за то, что ты есть, — отметила Хайек.

На совместном фото актриса и именинница на фоне оранжевого заката держатся за руки, соприкасаясь лбами.

дочь.jpg / Фото: instagram.com/salmahayek/

Поклонники звезды были особенно рады тому, что Хайек решила поделиться этим снимком, ведь она стремится держать дочь подальше от вспышек фотоаппаратов с самого ее рождения. А фото из своего семейного архива знаменитость тоже показывает редко. Фанаты присоединились к поздравлениям актрисы и отметили, что девочка очень похожа на знаменитую маму.

«Как похожи!»; «Поздравляю вашу прекрасную девочку»; «Красивые»; «С днем рождения, Валентина. Всегда будь счастлива», — оставили комментарии пользователи.

Сальма Хайек рассказала, что помогает ей поддерживать себя в форме. Она специально набирала вес для образа в фильме «Дом Гуччи», который выйдет на экраны осенью. После съемок ей надо было вернуть себе прежнюю форму. В этом 54-летней актрисе помогла медитация.