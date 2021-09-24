Останки членов экипажа нашли на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровске

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Следователи нашли останки членов экипажа самолета Ан-26, который потерпел крушение под Хабаровском. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

— В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра места трагедии сотрудники правоохранительных органов установили повреждения и расположение обломков судна. Ими также были зафиксированы показания приборов органов управления борта.

В настоящее время следователи продолжают искать бортовой самописец с записями переговоров членов экипажа.

Расследование уголовного дела по факту крушения все еще продолжается, подытожили на сайте СК.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет перестал выходить на связь на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае, погибли.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации. По предварительным данным, возможная авария с самолетом Ан-26 могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий.