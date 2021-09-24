«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявлен в Москве и Подмосковье до вечера пятницы. Об этом 24 сентября сообщил Гидрометцентр РФ.

— Ветер. Период предупреждения — с 9:00 24 сентября до 21:00 24 сентября. Местами порывы до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении центра.

До этого синоптики пообещали прохладную и сырую погоду в Москве 24 сентября. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 10–12 градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается 8–13 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов.

Также врач объяснил, как холодная погода влияет на ощущение человеком боли. Он заявил, что в холодную погоду боль переносится легче. Кроме того, давление влияет на сосудистые спазмы и, как следствие, на переносимость боли.