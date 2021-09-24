Более 12 тысяч случаев нарушений правил парковки выявили на Варшавском шоссе с начала года

За восемь месяцев 2021 года на Варшавском шоссе обнаружили 12 679 случаев парковки под запрещающими знаками. Улица заняла первую строчку среди столичных вылетных магистралей по количеству правонарушений. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе
— Второе и третье место по количеству нарушений заняли Волгоградский (12 004 нарушений) и Кутузовский проспекты (10 002 нарушений). Всего же в 2021 году на вылетных магистралях зафиксировали 77 384 нарушений правила остановки, — говорится в сообщении.
Из-за остановки под запрещающими знаками затрудняется проезд общественного и другого транспорта. Это приводит к заторам на Варшавском шоссе и может спровоцировать ДТП с жертвами.
— Мы призываем водителей соблюдать требования дорожных знаков и парковаться только в разрешенных местах. От этого зависят жизнь и здоровье граждан, — резюмировали в МАДИ.
До этого сообщалось, что зону действия резидентных разрешений на парковку расширили в девяти районах Москвы. Это районы Измайлово, Восточное Измайлово, Пресненский, Тверской, Таганский, Басманный, Красносельский, Головинский и Войковский. Теперь резиденты смогут парковать транспортные средства по обеим сторонам шести смежных улиц.
Такие улицы расположились на границах двух и более районов, из-за чего раньше жители по ошибке оставляли свои автомобили в неоплаченных местах.