Ветеринары заявили о дефиците лекарств для лечения животных

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В России дефицит лекарств для лечения животных. Практически все средства, которые использовались ранее, стали запрещенными в ветеринарии. При этом отечественных разрешенных аналогов выпускается недостаточно, а для лечения некоторых заболеваний они просто отсутствуют. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали представители ветеринарной сферы.

С медикаментами для лечения животных огромные проблемы, сообщил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Сергей Середа.

— 90 процентов препаратов, которые используются в ветеринарии, — медицинские. А теперь для ветеринарии должны быть ветеринарные, а для медицины — медицинские, — объяснил он.

По его словам, то количество препаратов, которое производится в нашей стране, «крайне мало, если не сказать ничтожно». Импортные медикаменты привозятся, но их количество также ограничено. Таким образом, что у ветеринаров просто нет возможности лечить животных.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в свою очередь подтвердила, что сегодня складывается «критическая, тупиковая ситуация» в сфере лечения животных. Для ветеринарного применения в России крайне мало зарегистрировано препаратов. Кроме того, те ветеринарные лекарства, которые крайне нужны, не зарегистрированы вовсе.

— При отсутствии аналогов для ветеринарии ветеринарные врачи, получается, идут на страшный риск и используют медицинские препараты, обходя закон. У них безвыходное положение, они не могут вылечить животное, потому что просто отсутствуют ветеринарные препараты. Идут на это нарушение, — констатировала Колчанова.

Вместе с тем она отметила, что проблемой власти уже занимаются. Вопрос обсуждается депутатами Госдумы и на площадке Минсельхоза. Сегодня можно двумя способами выйти из сложной ситуации с лечением животных. Правительство их поддерживает. Кроме того, оно уже обратилось к новому составу Госдумы с просьбой разрешить данный вопрос.