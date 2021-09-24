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«Активный театр» презентует «Музей московского мусора»

Ольга Маркова

Развлечения
«Активный театр» презентует «Музей московского мусора»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Активный театр» 25 сентября приглашает взрослых и детей в Боярские палаты СТД РФ. Здесь презентуют work-in-progress спектакль «Музей московского мусора» по одноименной поэме Евгении Некрасовой.

Постановка посвящена отходам, которые люди производят тоннами. Мусор нас окружает повсюду — это мировая проблема: экологическая, экономическая, колониальная, этическая и метафизическая. И для ее решения необходимо изменить отношение к ней.

«Музей московского мусора» — спектакль-повод для общественной дискуссии.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте театра.

Мосприрода до 26 сентября зовет горожан и гостей столицы на марафон мероприятий «ЭкоТуризм». На природных территориях и в экоцентрах пройдет около 40 бесплатных экозанятий, которые посвящены теме экологического туризма.

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