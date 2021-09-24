Новые знакомые избили и ограбили москвича в его квартире

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

Житель столицы познакомился на улице с двумя мужчинами. Позже новые знакомые оглушили его и обокрали квартиру. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в доме на 2-й Вольской улице. Местный житель познакомился с двумя мужчинами во дворе. Они предложили выпить жителю столицы вместе с ними. Позже добродушный москвич пригласил их к себе домой. Ребята согласились. По словам потерпевшего, как только они вошли в квартиру, один из мужчин ударили его по голове, от чего он потерял сознание.

— Воспользовавшись этим, мужчины похитили из его квартиры личные вещи, бытовую технику, телефон и денежные средства. В подъезде они попросили неизвестного гражданина, находившегося в это время на лестничной площадке, помочь вынести на улицу якобы их имущество. Мужчина не знал о совершенном противоправном деянии, — продолжил Васенин.

Таким образом мужчины похитили из квартиры вещей на 320 тысяч рублей. Позже правоохранители задержали одного из грабителей — ранее судимого 28-летнего жителя этого же района.

Полицейские обыскали квартиру задержанного и нашли большинство украденных вещей, которые скоро вернут владельцу. Мужчину взяли под арест.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

В начале сентября «ВМ» писала о двух женщинах, которые украли у москвича из квартиры больше 1,7 миллиона рублей. Инцидент произошел днем 30 августа в доме на Ясногорской улице столицы. По словам хозяина квартиры, он открыл дверь незнакомым женщинам, и они отвлекли его. В этот момент из коробки, которая стояла в его комнате на кровати, пропала крупная сумма денег. Женщины после случившегося скрылись. Материальный ущерб составил 1 миллион 786 тысяч рублей.