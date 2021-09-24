Ремонт 15 мостовых сооружений завершили в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве завершились ремонтные работы на пятнадцати дорожно-мостовых сооружениях. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В процессе работ специалисты отремонтировали на участках дорог асфальтобетонное покрытие, обновили гидроизоляцию и избавились от протечек под эстакадами.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города Петра Бирюкова, за последние 10 лет каждый мост столицы испытал на себе различные ремонтные работы. Это позволило продлить срок эксплуатации всех мостовых сооружений в городе.

В списке тех объектов, которые к настоящему моменту были приведены в порядок, числятся Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская и Велозаводская эстакады.

Ремонтные работы все еще продолжаются на Лужнецкой эстакаде, а также на Лужнецком метромосту. Завершить реконструкцию планируется до конца ноября текущего года.

Работы по реконструкции моста через реку Вейну завершили досрочно в подмосковной Рузе. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.

В ведомстве отметили, что обновленное сооружение расположилось на 475-м километре трассы А108.