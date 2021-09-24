Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Ремонт 15 мостовых сооружений завершили в Москве

Полина Долганова

Город
Ремонт 15 мостовых сооружений завершили в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Москве завершились ремонтные работы на пятнадцати дорожно-мостовых сооружениях. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В процессе работ специалисты отремонтировали на участках дорог асфальтобетонное покрытие, обновили гидроизоляцию и избавились от протечек под эстакадами.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве города Петра Бирюкова, за последние 10 лет каждый мост столицы испытал на себе различные ремонтные работы. Это позволило продлить срок эксплуатации всех мостовых сооружений в городе.

В списке тех объектов, которые к настоящему моменту были приведены в порядок, числятся Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская и Велозаводская эстакады.

Ремонтные работы все еще продолжаются на Лужнецкой эстакаде, а также на Лужнецком метромосту. Завершить реконструкцию планируется до конца ноября текущего года.

Работы по реконструкции моста через реку Вейну завершили досрочно в подмосковной Рузе. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.

В ведомстве отметили, что обновленное сооружение расположилось на 475-м километре трассы А108.

Читайте также:
ДорогикапремонтРеконструкция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте