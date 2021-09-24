Народный календарь. Что нельзя делать 25 сентября, чтобы не навлечь беду

Фото: pexels.com

Православная церковь 25 сентября чтит память христианского святого, почитаемого в лике великомучеников — Автонома. В этот день нельзя ходить в лес, потому что можно встретиться с Василиском — чудовищем, которое покровительствует змеям. Убить змею 25 сентября — к беде.

Как и во время любого другого церковного праздника, в этот день запрещается нецензурно выражаться, обижаться, конфликтовать, ссориться и мыслить негативно. Если вы не соблюдаете этих примет и запретов, то вас ждет наказание от Господа.

Приметы погоды:

Много желтых листьев на деревьях — к ранней и долгой осени.

Дождь пошел — к затяжной зиме.

Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному лету.

Праздники:

День тикающих часов

В давние времена человечество ориентировалось во времени только благодаря солнцу и песку. Современную жизнь сложно представить без часовых стрелок. Именно дню, который отмечают не только часовщики, но и простые граждане во всем мире, и посвящен День тикающих часов. Его справляют 25 сентября.

Национальный день комиксов в США

Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов. Девизом этого дня могли бы стать слова, вынесенные в эпиграф: «Купи комикс, или два, или... Прочитай комикс, или два, или...».

В этот день магазины комиксов призывают не выбрасывать купленные комиксы, потому что даже самый простенький комикс, считают они, через несколько лет может стать раритетом и украсить любую солидную коллекцию.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 25 сентября, чтобы не навлечь беду

События:

Иван Грозный присоединил Астрахань к Русскому государству и ликвидировал Астраханское ханство

После завоевания мусульманского Казанского ханства и штурма его столицы, царь Иван Грозный решил подчинить своему влиянию южного соседа, бывшего противника. Покорение Астраханского ханства позволило бы добиться контроля над всем бассейном Волги и получить прямой выход в Каспийское море. Поводом к началу военных действий стало пленение местным ханом Ямгурчеем московских послов в Астрахани.

По приказу Екатерины II в Москве открыт Павловский госпиталь — первая публичная больница в России

Павловская больница была первой в ряду больниц, которыми славилась Москва. В 1762 году Екатерина II с наследником Павлом прибыли в Москву. Внезапно он серьезно заболел, и для лечения призвали лучших медиков. Все обошлось, и в память об избавлении Павла Петровича был издан указ об открытии в Москве больницы для бедных. Для постройки выбрали усадьбу генерала Глебова, прилично задолжавшего казне. С самого начала своего образования и до сегодняшнего дня Павловская больница является крупнейшим медицинским и научным центром, вносящим вклад в изучение хронической сердечной недостаточности, и великолепным памятником архитектуры и искусства 18-19 веков.

Английский врач Джеймс Бланделл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку

Врач Джеймс Бланделл (1790–1878) — один из основоположников гемотрансфузии и детской реаниматологии — 25 сентября 1818 года провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку.

Этот британский акушер осуществил первое удачное переливание человеческой крови пациентке с послеродовым кровотечением. Используя в качестве донора мужа пациентки, Бланделл взял у него почти 4 унции крови из руки и с помощью шприца перелил женщине. В 1825-1830 годах он провел 10 трансфузий, 5 из которых помогли пациентам.

В СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы

25 сентября 1945 года Василий Романюк совершил затяжной прыжок из стратосферы, ставший мировым рекордом, как по высоте, так и по длительности падения с нераскрытым парашютом. В то время опыта подобных прыжков практически не было. Барографы показали, что спортсмен покинул самолет на высоте 13 108,5 м, в свободном падении он пробыл 167 секунд и раскрыл парашют на высоте 1000 м.

Через два года Романюк установил новое достижение, прыгнув с высоты 13 400 м с немедленным раскрытием парашюта. Он первый в мире выполнил 3000 прыжков с парашютом, установил 18 мировых и ряд всесоюзных рекордов, ему были присвоены звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР. В авиационном спорте его называют парашютистом № 1.

В Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит

25 сентября 2002 года в Иркутской области, между городом Бодайбо и поселком Балахнинским, в районе реки Витим, упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

Сила взрыва была эквивалентна 200 тоннам тротила. Витимский метеорит стал вторым по величине и по мощи воздействия на тайгу (спаленные, срезанные и поваленные деревья), упавшим на территории России небесным телом после Тунгусского метеорита.

Родились в этот день:

1897 — Уильям Фолкнер, американский писатель, лауреат Нобелевской премии (1949).

1906 — Дмитрий Шостакович, композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.

1920 — Сергей Бондарчук, актер, режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР.

1938 — Лидия Федосеева-Шукшина, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР.

1939 — Артур Чилингаров, советский и российский океанолог, исследователь Арктики и Антарктики.

1944 — Майкл Дуглас, американский киноактер, продюсер, лауреат премий «Оскар», «Золотой глобус».

1949 — Педро Альмодовар, испанский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1969 — Кэтрин Зета-Джонс, британская и американская актриса, обладательница премий «Оскар», BAFTA и др.

Именины отмечают: Иван, Афанасий, Даниил, Федор, Николай, Юлиан, Алексей.