Владимир Ефимов: До конца года Москва выпустит «зеленые» облигации для населения

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До конца года Москва выпустит «зеленые» облигации для населения. Общий объем выпуска может достичь пяти миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Впервые за последние годы Москва вышла на рынок заимствований. Это связано с недополученными городским бюджетом доходами и непредвиденными из-за пандемии коронавирусной инфекции расходами, — отметил заммэра. — Москва не намерена замедлять инвестиционный цикл. И, выходя на рынок заимствований, Москва уделила особое внимание выпуску так называемых зеленых облигаций.

Такое решение Владимир Ефимов объяснил приоритетами столицы при реализации экологических проектов и сохранении набранных темпов развития мегаполиса. Ранее были выпущены облигации на 70 миллиардов рублей. Ценные бумаги выпущены с постоянным купоном в размере 7,38 процента годовых. Срок обращения облигаций составляет семь лет.

— Деньги, вырученные за реализацию «зеленых» облигаций, направили на закупку электробусов и строительство столичного метрополитена, — рассказал заммэра. — Нам важно, чтобы город был комфортным для жителей, экологические проекты позволяют сократить выбросы от автомобилей и наземного транспорта.

Следующим шагов в реализации экономической повестки станет выпуск так называемых народных бондов. Москва планирует разместить их до конца года. По словам Владимира Ефимова, новый инвестиционный инструмент позволит повысить финансовую грамотность населения и получить им гарантированную прибыль. Так, при выпуске 74-го облигационного займа спрос населения на ценные бумаги превысил 700 миллионов рублей среди физлиц.

— С одной стороны, это надежный инструмент, более доходный, чем депозиты, — сказал он. — С другой стороны, абсолютно надежный. Физлица могут в любой момент продать эмитенту ценные бумаги, сохранив полученную доходность. Москва — надежный эмитент, ни разу в истории города не было сбоев при обслуживании внутреннего госдолга.

До конца года Москва намерена провести информационную кампанию по выпуску «народных» бондов. По предварительным данным, «зеленые» облигации для населения обеспечат гарантированный доход около 7–7,5 процента. Главная особенность облигаций для населения — то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы эмитенту по цене покупки.