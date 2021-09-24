Владимир Ефимов: Москва сможет покрыть госдолг за счет выпуска облигаций

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Столичные власти продолжат выходить на рынок заимствований, несмотря на успешные финансовые показатели 2021-го. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Мы сейчас готовим бюджет на следующий год, видим, что нам по-прежнему будет необходимо выходить на рынок заимствований, несмотря на достаточно успешный в финансовом плане текущий год. Поэтому при размещении долга мы будем приоритет уделять «зеленому» финансированию, — заявил заммэра.

По словам Владимира Ефимова, дальнейшие выпуски «зеленых» облигаций помогут покрыть государственный долг и реализовать крупные инвестиционные программы по строительству метрополитена и закупке современного подвижного состава.

Также Москва готова поделиться своим опытом с другими регионами. Так, власти Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края заинтересовались выпуском «зеленых» облигаций после того, как подобные ценные бумаги на 70 миллиардов рублей были выпущены правительством столицы.

— Популярность такого инструмента не снизится. Откладывать на потом реализацию инвестиционных проектов, на которые Москва закладывает 35–40 процентов бюджета развития ежегодно, власти не будут, — резюмировал он.