Столичные врачи вылечили от коронавируса1277 пациентов за сутки

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1277 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале опештаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19в столице полностью поправились 1 479 958 горожан.

Фото: Оперштаб

За последний день в городе выявили 2893 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 809 человек, 56 москвичей скончались. По состоянию на 24 сентября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 304 человека.

Рост заболеваемости COVID-19 в столице связан с возобновлением школьных занятий, возвращением россиян из отпусков и наступлением осеннего сезона. Об этом в среду, 22 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в городе на 100 процентов доминирует штамм коронавируса «дельта». Это показало исследование на базе Центра Гамалеи.