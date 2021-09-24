Столичные врачи вылечили от коронавируса1277 пациентов за сутки

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1277 новых пациентов за последние 24 часа. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в Telegram-канале опештаба Москвы.
Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19в столице полностью поправились 1 479 958 горожан.
Фото: Оперштаб
За последний день в городе выявили 2893 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 809 человек, 56 москвичей скончались. По состоянию на 24 сентября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 304 человека.
Рост заболеваемости COVID-19 в столице связан с возобновлением школьных занятий, возвращением россиян из отпусков и наступлением осеннего сезона. Об этом в среду, 22 сентября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что в городе на 100 процентов доминирует штамм коронавируса «дельта». Это показало исследование на базе Центра Гамалеи.
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