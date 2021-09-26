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Народный календарь. Что не рекомендуется делать в День Воздвижения Креста Господня

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что не рекомендуется делать в День Воздвижения Креста Господня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Православная церковь 27 сентября отмечает великий двунадесятый праздник — Воздвижение Креста Господня. На этот день нельзя назначать важные дела, все необходимое должно быть завершено заранее.

Запрещается уходить в лес. Говорят, что в этот день сползаются змеи из всех деревень. Именно по этой причине народ закрывал ворота, которые ведут во двор, в противном случае змея легко могла заползти и причинить вред человеку.

Приметы погоды:

Дует северный ветер — лето теплым будет.

Заморозки с утра — к ранней зиме.

Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.

Праздники:

Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации, ЮНВТО (The World Tourism Organization, UNWTO) в 1979 году в испанском городе Торремолинос, отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году был принят Устав Всемирной туристской организации.

Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.

День воспитателя и всех дошкольных работников в России

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников.

Он был учрежден по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. По некоторым данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Хотя он официально не утвержден, но в этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных образовательных учреждений, во многих регионах на официальном уровне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя делать ничего важного 27 сентября

События:

На воду спущен первенец Черноморского флота России — парусный корабль «Слава Екатерины»

В 1778 году в устье Днепра заложили новый порт Херсон со стапелями для постройки кораблей и фрегатов. Херсонский первенец, 60-пушечный линейный корабль «Святая Екатерина», из-за затянувшихся сроков строительства был разобран прямо на стапеле. Зато 66-пушечная «Слава Екатерины» стала первым парусным линейным кораблем Черноморского флота, который был спущен на воду на херсонской верфи (16) 27 сентября 1783 года.

Боевая служба корабля в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787–1791 годов. Тогда же он участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Ф. Ф. Ушакова. Заслуженная слава, добытая в жестоких морских баталиях, ставит этот корабль в один ряд с другими кораблями-героями российского флота.

Александру I представлен первый в мире двухколесный велосипед

Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода.

Велосипед, построенный на Нижнетагильском заводе, был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего. Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Велосипед приводился в движение ногами путем поочередного нажима на педали, которые сидели на оси переднего колеса.

Сергей Павлович Королев приговорен к 10 годам заключения

Летом 1938 года начальник отдела ракетных летательных систем московского Ракетного научно-исследовательского института 31-летний Сергей Павлович Королев был арестован по печально знаменитой 58-й статье как участник контрреволюционной троцкистской организации, якобы действующей внутри РНИИ, а также за срыв сдачи новых образцов вооружения. Советский Союз вступил в международную организацию Интерпол.

Интерпол — международная межправительственная организация уголовной полиции — International criminal police organisation (ICPO) — Interpol. Образована в 1923 году на Международном полицейском конгрессе, проходившем в Вене. Действует на основании Устава, принятого в 1956 году.

27 сентября 1990 года на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Оттаве в состав организации был принят СССР. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в структуре МВД СССР начало действовать с 1 января 1991 года. После распада Советского Союза НЦБ Интерпола в России стало правопреемником НЦБ Интерпола в СССР.

День рождения поисковой системы Google

27 сентября отмечает свой день рождения поисковая система Google. Но причина выбора даты для празднования дня рождения популярного поисковика остается загадкой. Дело в том, что дата регистрации домена была проведена 15 сентября 1997 года, 7 сентября 1998 года была зарегистрирована компания Google Inc., а сам поисковик начал работу в 2000 году. К тому же до 2006 года свой день рождения поисковик Google отмечал вообще в разные даты.

Родились в этот день:

1894 год — Анастасия Цветаева, советский и российский архитектор, автор станции метро «Краснопресненская».

1958 год — Сергей Шолохов, советский и российский журналист, искусствовед, телеведущий.

1978 год — Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек), украинская и российская певица, манекенщица, народная артистка Украины.

1984 год — Аврил Лавин, канадская певица, автор песен, актриса.

Именины отмечает Иван.

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