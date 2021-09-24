Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о том, кто чаще всего болеет COVID-19

Фото: flickr.com/NIAID

Чаще всего COVID-19 заражаются жители России в возрасте от 14 до 19 лет. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как утверждает эксперт, именно подростки и молодежь наиболее сильно подвержены риску, так как являются социально активным населением. Александр Горелов отметил, что людям в возрасте от 65 лет следует быть не менее внимательными к своему здоровью, так как новый штамм коронавируса «дельта» распространяется крайне быстро. Он также в два–три раза заразнее, чем предыдущие мутации, сообщается на сайте «Народные новости».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в России зафиксировано 21 379 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз был поставлен 7 354 995 раз. Выздоровели после заражения ковидом за аналогичный период 6 558 789 человек. Самым надежным способом защиты от вируса по-прежнему остается вакцинация.