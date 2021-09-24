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В Кремле прокомментировали арест в США русского топ-менеджера «Новатэка»

Полина Долганова

Политика
В Кремле прокомментировали арест в США русского топ-менеджера «Новатэка»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле считают важным, чтобы арестованного в США зампредседателя газовой компании «Новатэк» Марка Джитвэя обеспечили его правами. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона интересуется судьбой Джитвэя, потому как он имеет не только американское, но и российское гражданство.

— И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие, — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что задержанный является и гражданином США и имеет в связи с этим некоторые обязательства перед своей страной, контролировать которые Россия не может, передает РИА Новости.

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй был арестован по обвинению в уклонении от налогов в четверг, 23 сентября. Власти Соединенных Штатов Америки предъявили ему обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов, сообщили в Министерстве юстиции США.

По данным ведомства, по самой тяжелой из статей обвинения Джитвэю грозит до двадцати лет лишения свободы. По версии американских властей, с 2005 по 2016 год он через офшоры скрыл принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Их общая стоимость на пике доходила до 93 миллионов долларов.

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