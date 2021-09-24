Мужчина умер после катания на гидроцикле с приятелем в Орехово-Зуеве

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Россия, Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, озеро Гора Карта всех событий

Во время поездки на гидроцикле в подмосковном городе Орехово-Зуево утонул мужчина. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на водоеме Горский 23 августа. Двое приятелей катались на одном гидроцикле. Во время опасного поворота пассажир не удержался и свалился в воду. Выплыть он уже не смог и утонул. Врадий отметила, что он не был одет в спасательный жилет.

В отношении водителя гидроцикла возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— На допросе у следователя подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего, — сообщила представитель ведомства.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

В августе сообщалось о еще одном несчастном случае на воде. Семья местных жителей, среди которых находился восьмилетний ребенок, на моторной лодке «Казанка 5м3» возвращалась по реке Тидиби Яха домой — в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. Вскоре полиции и местным жителям удалось найти тела двух женщин и ребенка без спасательных жилетов в реке в десяти километрах от Нового Порта. При этом тело мужчины пока не найдено.