На международной книжной ярмарке в Москве представили современных греческих писателей

Советник по культуре посольства Греции в России и представитель Греческого фонда культуры в Москве Дмитрий Яламас на ММКЯ 2021 / Фото: Сергей Шахиджанян

На Московской международной книжной ярмарке – 2021 в Экспоцентре богато представлены разные культуры — один из больших стендов подготовила Греция. Причем книги — на русском языке.

Специально для России Греческий фонд культуры издал 15 книг на русском языке, все — известных в Греции поэтов, литераторов. Два поэтических сборника Одиссеаса Элитиса, пять романов важнейших представителей послевоенного поколения — Гонатаса, Мениса Кумандареаса, Костаса Тахциса и других. В 2016 году Греция была почетным гостем Московской международной книжной ярмарки и продолжает эту традицию.

Греческий фонд культуры был основан в 1992 году в Афинах. Его главной целью стало распространение греческой культуры по всему миру. Фонд разработал специальную программу, рассчитанную на три года — всего планируется выпустить 30 книг, пока издано только 15, что для такой небольшой страны, как Греция — довольно много. Советник по культуре посольства Греции в России и представитель Греческого фонда культуры в Москве Дмитрий Яламас в комментарии «Вечерней Москве» выразил надежду, что книги греческих поэтов и писателей найдут своего читателя в России и будут издаваться и дальше. Пока же москвичи довольно мало знают о современных греческих писателях, в основном, только о Одиссеасе Элитисе, греческом поэте, награжденном Нобелевский премией.