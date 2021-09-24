Неизвестный похитил две бутылки дорогого алкоголя из магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Ходынская улица, 2 Карта всех событий

Из магазина в центре столицы неизвестный украл две бутылки дорогого алкоголя. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 23 сентября. Неизвестный зашел в магазин, расположенный в доме № 2, на Ходынской улице. Немного постояв у открытых полок, злоумышленник забрал оттуда две бутылки рома и ушел не заплатив.

Стоимость каждой превышает шесть тысяч рублей. Общий ущерб составил 12 625 рублей.

По данному факту проводится проверка.

В августе «ВМ» писала, что москвич-рецидивист похитил из магазина две бутылки водки и пять пачек кофе. В один из дней он зашел в магазин, взял со стеллажа алкоголь и кофе, а затем поспешил скрыться без оплаты товаров. По словам администрации магазина, общая сумма похищенного превысила одну тысячу рублей.

Вскоре злоумышленника задержали на Донецкой улице. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».