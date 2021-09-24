Лжесотрудник ФСБ похитил у москвички 230 тысяч рублей

Фото: moscow-live

Москвичка лишилась 230 тысяч рублей в надежде помочь дочери поступить в военный вуз. Об этом «ВМ» в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО столицы.

Женщина познакомилась с молодым человеком на сайте знакомств. Спустя некоторое время пара начала встречаться офлайн. В одну из встреч 41-летняя женщина поделилась тем, что хочет устроить дочь на обучение в военный университет. Мужчина в ответ заявил, что он действующий сотрудник ФСБ и может легко решить вопрос с поступлением. Для этого всего лишь нужно заплатить.

— Женщина передала злоумышленнику денежные средства в сумме 230 000 рублей. По истечении срока обещанные обязательства выполнены не были, денежные средства тоже не возвращены, — сказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемого ищут сотрудники полиции.

Недавно «Вечерняя Москва» писала, что лжеполицейский заставил пенсионерку сбросить с балкона 600 тысяч рублей. Ей на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что является сотрудником полиции и попросил женщину помочь поймать преступника. Пожилая женщина согласилась помочь.

Следуя рекомендациям звонившего, доверчивая москвичка сняла с банковского счета деньги и в назначенное время сбросила их с балкона. По словам злоумышленника, в этот момент преступника якобы должны были задержать стражи порядка, после чего деньги бы вернули. Злоумышленник скрылся с деньгами, позже его задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по аналогичной статье.