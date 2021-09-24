Дом по реновации на юге Москвы введут в эксплуатацию в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Симферопольский проезд, 7 Карта всех событий

Дом по программе реновации на юге Москвы планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в пятницу, 24 сентября.

— В районе Нагорный по адресу Симферопольский проезд, владение 7, строение 1, возводят жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются фасадные работы и внутренняя отделка, ведется благоустройство территории, — рассказал руководитель ведомства.

Новостройка будет состоять из одной секции, а подземная парковка появится под внутренним двором. Фасады здания облицуют искусственным камнем с имитацией кирпича, а входные группы оформят витражным стеклом.

Дом рассчитан на 66 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. На его первых этажах разместят кафе, кружки для детей, а также магазины.

Вестибюль будет состоять из помещения для консьержа, кладовой для уборочного инвентаря, а также колясочной. На придомовой территории появятся детская площадка и тренажеры для любителей уличного спорта, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на первом этапе программы реновации жилья в столичном районе Хорошево-Мневники переселят более четырех тысяч человек. Предстоит демонтировать 20 пятиэтажных домов, на месте сноса которых впоследствии будут построены новые жилые корпуса.